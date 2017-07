Sergio Ramos es historia viva del Real Madrid. Llegado a la disciplina del cuadro de Chamartín desde el Sevilla cuando apenas contaba con 18 años, el central ya ha sumado la friolera de 15 títulos a lo largo de las 12 temporadas en las que ha defendido los colores del actual campeón de Europa. Ya como capitán, y a la espera de hacer lo propio con la Liga cosechada el pasado curso, el de Camas ha levantado dos Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes.

Con 31 años, y todavía una larga trayectoria por delante, el central tiene en el horizonte la posibilidad de convertirse en el jugador que logra más títulos en la historia del Real Madrid. La próxima temporada será una ocasión pintiparada para seguir avanzando en este aspecto (Paco Gento sumó 23) dado que los merengues estarán en seis competiciones.

Ahora, con un curso 2017-2018 que se presenta como un auténtico reto después de los éxitos del pasado, y aprovechando la presentación de sus nuevas botas Nike Tiempo 7, Fichajes.com ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con el internacional español que también acumula una serie de éxitos con nuestra selección como son un Mundial y dos Eurocopas.

Fichajes.com: Después de algunas semanas sin competir, ¿pica el gusanillo de volver?

Sergio Ramos: «He aprovechado para desconectar, descansar y cargar bien las pilas. Pero obviamente, cuando llevas quince o veinte días sin hacer lo que te hace feliz tienes muchas ganas de volver, coger la mejor forma física para empezar a rendir pronto».

Fichajes.com: Cómo capitán y referente del Real Madrid, ¿qué consejo das a los más jóvenes?

Sergio Ramos: «El consejo es ser constantes, trabajadores y humildes. En el fútbol, obviamente, también conlleva un factor como es el de la suerte -no lesionarse y que te acompañe en ese momento de tu carrera-, pero todo el trabajo, la humildad y la constancia va a hacer que te facilite lo que quieras hacer y conseguir en la vida».

Fichajes.com: Cuatro títulos con Liga y Champions… ¿cómo definirías la temporada pasada?

Sergio Ramos: «Yo creo que sería la más completa, la más regular y mi primer doblete de Champions y Liga. Por tanto, una de las mejores».

Fichajes.com: ¿Qué ha supuesto la llegada de Zinedine Zidane hace año y medio?

Sergio Ramos: «Desde la llegada de Zidane todos sabíamos que iba a ser un cambio bueno, y en ese sentido yo he tenido la fortuna de haber podido disfrutar de Zizou como jugador. Y ese talento único que él tenía yo creo que ha sabido trasladarlo muy bien a su manera de ejecutar y de llevar el vestuario como entrenador. En ese sentido no pensábamos que íbamos a ganar tantos títulos porque nunca se piensa, pero nosotros sabíamos que desde su llegada iba a haber un cambio importante».

Fichajes.com: ¿Cuáles consideras que son las grandes diferencias tras la llegada de Zidane?

Sergio Ramos: «Sobre todo Zizou es una persona muy cercana al jugador. Una persona con sus ideas muy claras y que pase lo que pase nadie le hace cambiar de opinión. Ha sabido estar muy pegado al jugador y ha tenido la puerta abierta a cualquier jugador que haya tenido algún problema. Después ha manejado muy bien las rotaciones del equipo, que eso ha permitido que todo el mundo llegue en un estado de forma muy bueno».

Fichajes.com: Mundiales, Eurocopas, Ligas de Campeones… ¿Qué tienes que hacer para entrar en las quinielas del Balón de Oro?

Sergio Ramos: «Para estar en un premio como el Balón de Oro no sabemos realmente el criterio en el que se basan para otorgarlo, pero sí que es cierto que en los últimos años se lo han estado alternando Cristiano Ronaldo y Messi que son dos grandísimos jugadores. También un compañero mío como Fabio Cannavaro tuvo un Balón de Oro y ojala pudiera estar en la terna de los tres jugadores. Los números están ahí y ya es otra gente la que decide a quien hay que dárselo».

Fichajes.com: Capitán del Real Madrid y la selección española. ¿A quién has tomado como referencia para ejercer como tal?

Sergio Ramos: «Cuando empecé en Sevilla Pablo Alfaro y Javi Navarro eran los capitanes y si que es cierto que la manera de liderar un vestuario de ahí absorbes la mejor versión. Después Raúl, Iker Casillas, Pablo Maldini, Fernando Hierro…»

Con más de 500 partidos disputados desde su llegada al Real Madrid (522) y un total de 68 goles, además de consolidarse como uno de los mejores centrales del mundo el futbolista andaluz no ha dudado en echarse el peso del equipo a la espalda sumando una serie de goles vitales. Así, justo cuando el equipo más lo ha necesitado, Sergio Ramos (prácticamente 4000 minutos en la temporada pasada) ha emergido para erigirse en salvador de los suyos.

Fichajes.com: Después de todos los goles claves que has anotado. ¿Sientes cierta responsabilidad cuando faltan pocos minutos y el resultado no es favorable?

Sergio Ramos: «En cierto modo, un poco sí. Sin embargo, también tengo claro que la función principal de un defensa no es hacer goles. Si es cierto que sabemos que tenemos un potencial ofensivo y que siempre hay muchos córners, faltas laterales donde podemos hacer daño. En ese aspecto, a nivel personal, pienso que puedo hacer gol».

Fichajes.com: Tú que has ganado todo, ¿Te sigues poniendo nervioso antes de un partido importante?

Sergio Ramos: «Quizá nervioso no sea la palabra, pero si que notas un cosquilleo especial y esto siempre es bueno. El día que no se sienta ese cosquilleo y el gusanillo, habrá algún problema».

Fichajes.com: ¿Te ves entrenando en un futuro?

Sergio Ramos: «Es una etapa que no descarto, pero todavía me quedan muchos años para disfrutar como futbolista. En el día de mañana, si es cierto que el tema de entrenar me llama mucho la atención, pero ahora quiero disfrutar de esta etapa y ya veremos el día de mañana».

Fichajes.com: Has jugado con varias de las grandes estrellas del mundo. ¿Podrías elaborar un once con los mejores?

Sergio Ramos: «Lo tendría que pensar bien, pero a lo largo de mi carrera he estado con los mejores jugadores del mundo y en ese sentido seguro que haría uno de los onces más competitivos».

Fichajes.com: Y de los jóvenes talentos del mundo en categoría sub’20, ¿con cuáles te quedas?

Sergio Ramos: «Nuestra selección tiene jugadores que marcan la diferencia y podría decirte alguno, pero quizá se molesten los otros.

Fichajes.com: El próximo verano es el Mundial de Rusia y Francia es una de las favoritas. Después de enfrentarte con ellos en marzo, ¿qué nos podrías decir?

Sergio Ramos: «Una selección muy buena, de jugadores jóvenes. No son jugadores que tienen proyección, son jugadores que vienen demostrando que son muy buenos. Griezmann, Pogba, Varane, Mbappé… Son jugadores que marcan la diferencia y pensamos que va a ser una de las selecciones a batir en estos últimos años».

Fichajes.com: ¿Y qué opinas de Kylian Mbappé? ¿Has seguido sus partidos?

Sergio Ramos: «He visto los partidos que me ha tocado jugar contra él y alguno que otro de Champions del año pasado. En ese sentido pienso que es un grandísimo jugador con una proyección muy buena por delante. Es muy rápido, desequilibrante, que tiene gol y por tanto va a estar ahí luchando siempre con los mejores».