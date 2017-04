Juan C. Navarro

El Clásico puede marcar el futuro de 3 jugadores del Real Madrid

Aunque Leo Messi acaparó todas las miradas, el último choque entre Real Madrid y FC Barcelona también ha servido para alimentar el debate sobre tres jugadores del cuadro blanco que atraviesan momentos delicados: el galés Gareth Bale, futbolista que cayó lesionado antes de la conclusión del primer tiempo; el malagueño Isco, que no disputó ni un minuto, y el colombiano James Rodríguez, jugador que sacó partido a los poco minutos que le brindó Zinedine Zidane.

(ver artículo)

El FC Barcelona añade un nuevo futbolista a su agenda

La sensacional temporada que viene disputando el centrocampista danés Christian Eriksen no ha pasado desapercibida para el FC Barcelona, conjunto que no descarta lanzar sus redes sobre este futbolista al término del curso. Eso sí, su fichaje queda supeditado al pago de una importante cantidad de dinero, ya que el presidente del Tottenham, Daniel Levy, no tiene intención de abrirle la puerta.

(ver artículo)

El Inter de Milán amenaza a 2 pilares del Atlético de Madrid

Entre los ambiciosos planes del nuevo Inter de Milán que prepara el Grupo Suning figura la contratación de dos de los principales responsables del buen rendimiento del Atlético de Madrid: su técnico Diego Simeone y su principal referente ofensivo, el galo Antoine Griezmann. Por cierto, al punta también se le vincula fuertemente con el Manchester United.

(ver artículo)

El Bayern Múnich se apunta 2 objetivos en la Premier League

Un alto representante del Bayern Múnich viajó el pasado fin de semana hasta tierras británicas para presenciar las dos semifinales de FA Cup y ampliar los ya excelentes informes que manejan sobre dos futbolistas que vienen completando una temporada más que notable: el lateral diestro Kyle Walker (Tottenham) y el delantero chileno Alexis Sánchez (Arsenal).

(ver artículo)

El primer refuerzo del Real Madrid para el curso 2017-2018 ya está en Valdebebas

El joven Jesús Vallejo ha regresado de forma anticipada de su cesión en el Eintracht Frankfurt para poder recuperarse en Valdebebas de una inoportuna lesión de rodilla que no le permitirá disputar ni un solo partido más con el cuadro alemán. El talentoso central comenzará así su proceso de aclimatación a un Real Madrid que, como mínimo, le dará la oportunidad de realizar la pretemporada con el primer equipo.

(ver artículo)