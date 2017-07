Tino Fernández, presidente del Deportivo de la Coruña, sigue suspirando por Lucas Pérez. Ha afirmado que «me gustaría que volviese Lucas. No es fácil, tiene un contrato alto y está en un club que ha pagado por él mucho dinero, pero no lo he ocultado nunca: si pudiésemos lo haríamos. Si puede ser, este año; si no, al siguiente, pero estoy convencido de que va a volver al Deportivo algún día».

No obstante, es consciente de los emolumentos que recibe el jugador en el Arsenal, unas cifras imposibles para el Deportivo, y del precio que pagó el conjunto londinense en su día para hacerse con el jugador (20 M€). Aún así está convencido de que el ariete nacido en La Coruña acabará regresando a la que fuera su casa.