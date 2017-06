El presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, expresó sus deseos y aspiraciones de cara a la temporada que viene, en una entrevista en la web oficial del club citizen. El de los Emiratos Árabes se mostró ambicioso y muy en sintonía con su director técnico, Pep Guardiola.

«Pep Guardiola quiere ganarlo todo y eso es lo que más me gusta de él, ya que yo pienso igual. Quizá no lo consigamos, pero puedo asegurarle a todo el mundo que lo vamos a intentar. Nuestra ambición es ganar la Liga de Campeones. Me emociona ese sueño, saber que podemos conseguirlo. El año que viene va a ser tremendamente importante y las expectativas son muy elevadas. Confío en que la temporada próxima seamos mas fuertes. El sueño es ganar el ’triplete’, claro. Quiero ganar el ’triplete’. O, si no, ir a por el ’cuadruplete’. ¿Por qué no?», aseveró el máximo dirigente del club de Manchester.