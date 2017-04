Juan C. Navarro

Protagonista de numerosos rumores a lo largo de las últimas semanas, el veterano zaguero Glen Johnson (32 años) ha optado por hacer oídos sordos a todas las propuestas recibidas y ampliar, por un año más, el contrato que le vincula con su actual club, el Stoke City.

«Fue sencillo para mí cuando el club me dijo que querían que firmara una extensión del contrato. He disfrutado mucho mi tiempo como jugador de Stoke City hasta ahora. La gente me hizo sentir bienvenido desde el momento en que entramos por la puerta hace dos años y éste es un buen lugar para estar. Todavía siento que tengo mucho que ofrecer como jugador y quiero seguir ayudando a Stoke City a seguir adelante», reconoció el jugador nada más estampar la firma en el nuevo documento.