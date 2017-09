Buenas noticias para el Leicester. Después de haber llegado de forma in extremis a un acuerdo con el Sporting de Portugal para el traspaso del centrocampista luso Adrien Silva, los foxes debían esperar a fin de conocer si finalmente la Federación Inglesa (FA) validaba o no este fichaje por los problemas de timming.

Finalmente la Federación ha validado el desembarco del internacional portugués (20 partidos, 1 gol). El Leicester es el que ha confirmado esta decisión del organismo por medio de un comunicado. El coste de la operación es de 24 M€.

#lcfc confirm terms have been agreed for the transfer of Adrien Silva, subject to international clearance https://t.co/nEKAm2EMXW pic.twitter.com/vkrm4yId7F

— Leicester City (@LCFC) 1 de septiembre de 2017